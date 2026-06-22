© Foto: Emmanuele Contini - picture alliance/NurPhoto/Emmanuele ContinieasyJet lehnt Milliardenofferte ab und wirft Castlelake Billig-Poker vor. Jetzt steigt der Druck auf Aktionäre - und der Übernahmekrimi spitzt sich zu.easyJet gab am Montag bekannt, drei Übernahmeangebote von Castlelake LP abgelehnt zu haben. Das jüngste Angebot bewertete die Fluggesellschaft aus Luton, Bedfordshire, mit rund 4,74 Milliarden Pfund (5,46 Milliarden Euro). Die im FTSE 250 gelistete Fluggesellschaft bezeichnete es als einen "opportunistischen Versuch, easyJet billig zu erwerben". Der in Minneapolis ansässige Vermögensverwalter Castlelake gab bekannt, am 12. Juni ein erstes Barangebot für die Billigfluggesellschaft in Höhe von 560 Pence pro Aktie (6,45 Euro je Aktie) abgegeben …
Enthaltene Werte: GB00B7KR2P84Den vollständigen Artikel lesen
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