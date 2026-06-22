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WKN: PAH003 | ISIN: DE000PAH0038 | Ticker-Symbol: PAH3
Xetra
22.06.26 | 16:28
30,130 Euro
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Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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MDAX
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PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
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0,0000,00016:43
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
EASYJET
EASYJET PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
EASYJET PLC6,004+3,02 %
HOCHTIEF AG522,00+1,95 %
NORDEX SE48,700+7,32 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE30,130-0,30 %
RYANAIR HOLDINGS PLC26,650+1,33 %
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