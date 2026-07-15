Strom wird vom bloßen Produktionsfaktor zur strategischen Währung. Während Deutschlands energieintensive Industrie seit 2022 einen Produktionsrückgang von 15,2 % verzeichnet, aber der KI-Boom die Netze schon heute teilweise überlastet, offenbart sich eine systemische Knappheit. Dadurch entsteht jedoch ein großes Geschäftspotenzial für Unternehmen, die Infrastruktur integrieren, physische Erzeugung skalieren und Projekte kapitalkräftig finanzieren. Drei Akteure zeigen, wie sich diese strukturelle Verknappung in nachhaltige Cashflows verwandelt. Siemens Energy als Rückgrat der Netzstabilität, RE Royalties als Partner grüner Finanzierungen und Nordex als Motor der Windkraft.
Enthaltene Werte: DE000ENER6Y0,CA75527Q1081,DE000A0D6554Den vollständigen Artikel lesen ...
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