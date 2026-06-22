Hamburg/Wolfsburg - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den Abgang von Innenverteidiger Hauke Wahl vermeldet. Der 32-Jährige wechselt zum Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg, wie der Kiezclub am Montag mitteilte. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Clubs Stillschweigen.



Wahl war zur Saison 2023/24 von Holstein Kiel ans Millerntor gekommen und etablierte sich dort schnell als Leistungsträger und Führungsspieler. Mit ihm als Teil der defensiven Dreierkette gelang den Hamburgern in der ersten Saison der Aufstieg in die Bundesliga, dem zwei Spielzeiten im Oberhaus folgten. Nach dem verpassten Klassenerhalt trennen sich nun die Wege. Insgesamt absolvierte der gebürtige Hamburger 105 Pflichtspiele für den FC St. Pauli, dabei erzielte er vier Treffer und bereitete ein Tor vor.



Sportchef Andreas Bornemann würdigte Wahls Verdienste: "Hauke hat sich in seiner Zeit bei uns als wichtiger Teil einer erfolgreichen Mannschaft auf und neben dem Platz sehr verdient gemacht. Wir wussten immer, was wir an ihm haben, und hätten ihn auch in den kommenden Jahren gerne in einer tragenden Rolle bei uns gesehen." Wahl selbst zeigte sich dankbar: "Der Aufstieg, mit dem sich mein Traum von der Bundesliga erfüllte, Höhepunkte in der Liga und dem Pokal, die Menschen im Verein und auf den Tribünen und alles, was den Club darüber hinaus besonders macht, werden immer einen Platz in meiner Erinnerung haben."





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