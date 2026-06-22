Die Aktie von Tesla hat nach dem IPO von SpaceX etwas an Aufmerksamkeit verloren. Zu Unrecht? Oppenheimer-Analyst Colin Rusch erwartet für Tesla im laufenden Jahr höhere Investitionsausgaben. Rusch erhöhte seine Schätzungen von 26,4 Milliarden Dollar auf 29,4 Milliarden Dollar. Für 2027 erwartet der Oppenheimer-Analyst jetzt 30,4 Milliarden Dollar statt 26,9 Milliarden an Investitionen. Der höhere Aufwand soll vor allem durch mehr Ausgaben für Rechenzentren und Halbleiter getrieben werden, so Rusch.Rusch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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