Washington - Der frühere langjährige Chef der US-Notenbank Fed, Alan Greenspan, ist gestorben. «Die Federal Reserve nimmt mit tiefer Trauer den Tod von Alan Greenspan zur Kenntnis», teilte die Notenbank mit. Der Ökonom wurde 100 Jahre alt. Lange genoss er in einer breiten Öffentlichkeit Kultstatus. Kritiker verweisen aber auf den Finanzcrash 2008, den sie mit seinem Namen in Verbindung bringen. Er stand für amerikanischen Kapitalismus18 Jahre lang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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