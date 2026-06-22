Regulatory News:
Eurofins (Paris:ERF):
Name of the Issuer
Identify code of the Issuer
Transaction day
Identify code of the financial instrument
Total daily volume (in number of shares)
Daily weighted average purchase price of the shares
Market (MIC Code)
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
15/06/2026
FR0014000MR3
25 000
64.1750
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
15/06/2026
FR0014000MR3
5 000
64.0403
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
16/06/2026
FR0014000MR3
5 000
63.0862
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
16/06/2026
FR0014000MR3
25 000
63.2301
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
17/06/2026
FR0014000MR3
25 000
62.2618
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
17/06/2026
FR0014000MR3
5 000
62.2926
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
18/06/2026
FR0014000MR3
9 000
62.1429
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
18/06/2026
FR0014000MR3
31 000
62.0851
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
19/06/2026
FR0014000MR3
25 000
62.7585
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
19/06/2026
FR0014000MR3
5 000
62.7640
CEUX
TOTAL
160 000
62.8467
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260622640038/en/
Contacts:
Eurofins