Renault präsentiert das Facelift des Mégane E-Tech Electric. Das Modell erhält nicht nur ein überarbeitetes Design, sondern auch eine größere Batterie, eine höhere Ladeleistung sowie auch eine verbesserte Reichweite. Erst vergangenes Jahr bekam der Renault Mégane E-Tech Electric ein Update, nun folgt bereits das nächste: Der 4,20 Meter lange Stromer behält zwar seinen 160 kW starken Frontantrieb, doch die Batterie wird größer: Anstelle eines 60-kWh-Akkus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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