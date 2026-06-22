DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung

München (pta000/22.06.2026/17:18 UTC+2)

Im Zeitraum vom 15. Juni 2026 bis einschließlich 21. Juni 2026 wurden insgesamt Stück 573.670 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juni 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 15.06.2026 XETRA 76.301 155,9063 CBOE DXE 36.808 155,9824 Aquis Exchange 7.703 156,0997 Turquoise Europe 7.438 155,8739 Summe 128.250 155,9379 16.06.2026 XETRA 70.030 157,3805 CBOE DXE 37.802 157,2831 Aquis Exchange 11.220 157,0782 Turquoise Europe 8.068 157,3593 Summe 127.120 157,3235 17.06.2026 XETRA 66.587 157,6652 CBOE DXE 33.718 157,996 Aquis Exchange 14.588 157,7728 Turquoise Europe 11.107 157,6187 Summe 126.000 157,7621 18.06.2026 XETRA 66.985 168,0808 CBOE DXE 23.427 168,3536 Aquis Exchange 9.584 168,494 Turquoise Europe 4.004 168,3458 Summe 104.000 168,1905 19.06.2026 XETRA 55.790 169,7296 CBOE DXE 18.386 169,7041 Aquis Exchange 6.885 169,9437 Turquoise Europe 7.239 169,7516 Summe 88.300 169,7427

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis einschließlich 21. Juni 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 1.507.240 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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June 22, 2026 11:18 ET (15:18 GMT)