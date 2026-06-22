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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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22.06.26 | 17:29
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Dow Jones News
22.06.2026 18:03 Uhr
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(1)

PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung

München (pta000/22.06.2026/17:18 UTC+2)

Im Zeitraum vom 15. Juni 2026 bis einschließlich 21. Juni 2026 wurden insgesamt Stück 573.670 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juni 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
15.06.2026  XETRA      76.301            155,9063 
       CBOE DXE     36.808            155,9824 
       Aquis Exchange  7.703             156,0997 
       Turquoise Europe 7.438             155,8739 
       Summe      128.250            155,9379 
16.06.2026  XETRA      70.030            157,3805 
       CBOE DXE     37.802            157,2831 
       Aquis Exchange  11.220            157,0782 
       Turquoise Europe 8.068             157,3593 
       Summe      127.120            157,3235 
17.06.2026  XETRA      66.587            157,6652 
       CBOE DXE     33.718            157,996 
       Aquis Exchange  14.588            157,7728 
       Turquoise Europe 11.107            157,6187 
       Summe      126.000            157,7621 
18.06.2026  XETRA      66.985            168,0808 
       CBOE DXE     23.427            168,3536 
       Aquis Exchange  9.584             168,494 
       Turquoise Europe 4.004             168,3458 
       Summe      104.000            168,1905 
19.06.2026  XETRA      55.790            169,7296 
       CBOE DXE     18.386            169,7041 
       Aquis Exchange  6.885             169,9437 
       Turquoise Europe 7.239             169,7516 
       Summe      88.300            169,7427

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis einschließlich 21. Juni 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 1.507.240 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782141480185 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 11:18 ET (15:18 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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