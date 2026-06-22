Neue Anbindungen an ITA Airways, Caledonian Sleeper und Virtuo ergänzen das lokalisierte Angebot in ganz Europa

Navan (NASDAQ: NAVN), die globale, KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, hat heute neue Integrationen mit europäischen Reiseanbietern angekündigt. Navan wird seiner Plattform eine direkte New Distribution Capability (NDC)-Anbindung an Italiens nationale Fluggesellschaft ITA Airways, Nachtzugverbindungen im Vereinigten Königreich mit Caledonian Sleeper sowie Mobile-First-Buchungen von Mietwagen in Frankreich mit Virtuo hinzufügen.

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New integrations with ITA Airways, Caledonian Sleeper, and Virtuo elevate localized inventory across Europe

"Wir erleben derzeit eine unglaubliche Dynamik in ganz Europa. Die Buchungen für Reisen von und nach Europa sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, doch um den europäischen Markt wirklich bedienen zu können, muss man kontinuierlich vor Ort investieren", so Michael Riegel, Chief Customer Officer bei Navan. "Indem wir Navan um die NDC-Angebote von ITA, Virtuo und Caledonian Sleeper erweitern, möchten wir sicherstellen, dass europäischen Unternehmen alle von ihnen benötigten Reisemöglichkeiten zur Verfügung stehen und diese über unsere benutzerfreundliche App zugänglich sind."

Ausbau der NDC-Führungsposition mit ITA Airways

Die NDC-Technologie wird immer ausgereifter, und Navan treibt die Transformation im Bereich der Geschäftsreisen weiterhin voran, indem es Inhalte von ITA Airways über die NDC-API der Lufthansa Group unter Verwendung der neuesten Version 24.1 bereitstellt. Für Reisende bedeutet dies Zugang zu exklusiven, auf den bisherigen Plattformen nicht verfügbaren Inhalten, darunter die ITA-Tarife Light (LGT) und Business (BXX). Außerdem ermöglicht die neueste Generation der NDC-API ein erstklassiges Erlebnis nach der Buchung, indem eine nahtlose Automatisierung mit unübertroffener Geschwindigkeit und Effizienz gewährleistet wird.

Mit dem Caledonian Sleeper steht Komfort an erster Stelle

Durch die Integration des Caledonian Sleeper können Nutzer von Navan jetzt Schlafwagenabteile für die einzige Nachtzugverbindung des Vereinigten Königreichs buchen. Die Fahrzeit zwischen London und den schottischen Wirtschaftszentren beträgt etwa acht Stunden und die Möglichkeit, Schlafwagenabteile des Caledonian Sleeper über Navan zu buchen hilft Reisenden, bequem und kostengünstig zu reisen und gleichzeitig ihre Produktivität für den kommenden Tag zu maximieren.

"Mit dieser neuen Integration sind die Vorteile der Wahl des Caledonian Sleeper für Geschäftsreisen wie höhere Produktivität, mehr Wohlbefinden der Mitarbeiter und CO2-Einsparungen nun nur noch einen Klick entfernt", so Steven Marshall, Head of Sales Marketing bei Caledonian Sleeper. "Unsere absolut privaten Abteile, von denen einige über ein eigenes Bad verfügen, können nun über die Navan-Plattform gebucht werden und bieten eine komfortable Übernachtungsmöglichkeit auf der Strecke zwischen Schottland und London."

Optimierung von Transporten auf dem Landweg mit Virtuo

Navans Integration von Virtuo wird den Reisenden in Frankreich und Großbritannien einen neuen, Digital-First-Ansatz für die Autovermietung bieten. Die Reisenden können auf der Navan-Plattform aus einer Reihe von Fahrzeugen wählen und über die Virtuo-App von überall aus auf ihren Mietwagen zugreifen 24/7, mit digitaler Identitätsprüfung und KI-gestützter Schadensmeldung. Reisende müssen nicht mehr am Mietwagenschalter Schlange stehen oder zeitaufwändige Bestandsprüfungen durchlaufen, sondern können direkt vom Ankunftsbereich zu ihrem Fahrzeug gehen.

"Unser 100 digitaler Mobile-Only-Ansatz wurde entwickelt, um den herkömmlichen Mietwagenschalter vollständig zu umgehen", so Marie Muller, CEO von Virtuo. "Durch die Partnerschaft mit Navan können wir diese nahtlose Erfahrung jetzt auch Geschäftsreisenden bieten und unsere Kunden ohne Wartezeiten auf die Straße bringen."

Diese neuen Integrationen stärken Navan bei seiner Expansionsstrategie in Europa und folgen auf eine Reihe kürzlich erfolgter Erweiterungen des Angebots, darunter Swedish Rail, SAS NDC und das bahn.business-Programm der Deutschen Bahn.

Über Navan

Navan (NASDAQ: NAVN) ist die globale, KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, die Reisenden das Reisen erleichtert. Von der Suche nach Flügen und Hotels bis hin zur Automatisierung der Spesenabrechnung unterstützt durch einen rund um die Uhr verfügbaren Kundensupport bietet Navan ein intuitives Erlebnis, das Reisende schätzen und auf das sich Finanzteams verlassen. Finden Sie heraus, welche Vorteile Navan-Kunden genießen, und erfahren Sie mehr unter navan.com.

Über Virtuo

Virtuo ist ein zu 100 digitaler Mobile-Only-Autovermietungsdienst, der den traditionellen Vermietungsschalter komplett ersetzen soll. Über die App können Fahrer ein Fahrzeug innerhalb weniger Minuten buchen, entsperren und zurückgeben ohne Papierkram, ohne Warteschlangen und ohne Schlüssel. Virtuo ist in ganz Frankreich und im Vereinigten Königreich verfügbar und richtet sich sowohl an Privatreisende als auch an Unternehmen über sein Angebot Virtuo for Business. Virtuo wird von MobiTech SAS betrieben. Ansprechpartner für Virtuo for Business: Dimitri Brochard.

Über Caledonian Sleeper Limited

Der Caledonian Sleeper ist eine Nachtzugverbindung zwischen Schottland und London, die von Caledonian Sleeper Limited im Auftrag von Transport Scotland betrieben wird. Die Zugverbindung verkehrt jede Nacht an sechs Abenden pro Woche und befördert Gäste sowohl in Richtung Norden als auch in Richtung Süden zwischen London Euston und einigen der größten Städte Schottlands, darunter Aberdeen, Edinburgh, Glasgow und Inverness, sowie ländlicheren Orten wie Fort William. Staycations werden immer beliebter und dies ist für Reisende die bequemste Art, ihr Wunschziel zu erreichen. Das Angebot umfasst eine Reihe innovativer Reisemöglichkeiten, darunter Doppelzimmer und Zimmer mit eigenem Bad sowie einen Clubwagen, in dem schottische Spezialitäten serviert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen beschreiben, könnten im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich häufig an Begriffen wie "voraussehen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "könnte", "planen", "prognostizieren", "wird" oder ähnlichen Formulierungen erkennen. Derartige Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten künftigen Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und sonstigen Faktoren umfassen die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Navan auf Formular 10-Q beschrieben sind, der am 11. Juni 2026 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie etwaige Aktualisierungen, die sich aus späteren Einreichungen von Navan bei der SEC ergeben können. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, verpflichtet sich Navan nicht zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen und beabsichtigt auch nicht, dies zu tun.

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