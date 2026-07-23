Weltweit führendes Unternehmen in der Arzneimittelforschung geht Partnerschaft mit Navan ein, um operative Exzellenz zu fördern und die manuelle Spesenabrechnung abzuschaffen.

Navan (NASDAQ: NAVN), die weltweit tätige, KI-unterstützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, gab heute bekannt, dass Evotec (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Arzneimittelforschung und -entwicklung, Navan mit der Verwaltung seines gesamten Reisekosten- und Spesenmanagements (T&E) in seinen wichtigsten globalen Märkten beauftragt hat.

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Global drug discovery leader partners with Navan to drive operational excellence and eliminate manual expense reporting

Als Life-Science-Unternehmen, das wegweisend für die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung ist, hatte Evotec die Reisekosten- und Spesenabrechnung bisher länderübergreifend eigenständig verwaltet. Deshalb hatten die Mitarbeiter eine Vielzahl unterschiedlicher Tools und manueller Offline-Prozesse genutzt. Zwecks Optimierung der operativen Exzellenz hat Evotec sich entschieden, diese Prozesse nun über eine einheitliche, benutzerfreundliche Plattform zu verwalten, die für Konsistenz, Transparenz und Effizienz sorgt.

"Die Vereinfachung von Prozessen und die Stärkung der operativen Exzellenz hat bei Evotec Priorität. Deshalb möchten wir unsere Mitarbeiter mit effizienten Tools ausstatten", sagte Kay Prätorius, VP Procurement bei Evotec. "Die Umstellung auf die einheitliche, intuitive Navan-Plattform wird die Nutzung erleichtern und uns in Echtzeit eine Übersicht über unsere weltweiten Reiseaktivitäten und Spesen verschaffen."

Evotec führt Navan in Deutschland, Großbritannien, den USA, Italien und Frankreich ein. Dies soll die Nutzung erleichtern und den Aufwand für manuelle Eingaben reduzieren. Bereits beim Durchziehen der Karte erfolgt automatisch ein Abgleich.

"Wir beobachten häufig erhebliche Effizienzsteigerungen, wenn Unternehmen ihre Reise- und Spesenabrechnungssysteme aktualisieren und modernisieren", sagte Zahir Abdelouhab, SVP, Enterprise Sales, EMEA bei Navan. "Evotec unternimmt einen wichtigen Schritt zur Optimierung und Standardisierung seiner Prozesse. Navan bringt mehr Klarheit und Einfachheit in das Reise- und Spesenmanagement und unterstützt die Teams dabei, sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren."

Über Evotec

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das Pionierarbeit für die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung leistet. Durch die Verbindung bahnbrechender wissenschaftlicher Erkenntnisse mit KI-gestützter Innovation und fortschrittlichen Technologien beschleunigen wir den Weg vom Konzept bis zur Heilung schneller, intelligenter und mit höherer Präzision. Unsere Expertise umfasst kleine Moleküle, Biologika, Zelltherapien und damit verbundene Behandlungsmethoden. Wir arbeiten mit firmeneigenen Plattformen und molekularen Patientendatenbanken und führen PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodellierung durch. Mit flexiblen, auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnittenen Partnerschaftsmodellen arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotech-Unternehmen, akademischen Einrichtungen und Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzeldienstleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften, wobei wir wissenschaftliche Exzellenz mit operativer Agilität verbinden. Mit Just Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 eigenen F&E-Assets, von denen die meisten im gemeinsamen Besitz sind, konzentrieren wir uns auf wichtige Therapiebereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Das globale Team von Evotec mit mehr als 4.500 Experten ist an Standorten in Europa und den USA tätig und bietet als synergetisches Kompetenzzentrum komplementäre Technologien und Dienstleistungen an. Erfahren Sie mehr unter: www.evotec.com.

Über Navan

Navan (NASDAQ: NAVN) ist die globale, KI-unterstützte Plattform für Reisekosten- und Spesenabrechnung, die das Reisen leicht macht. Von der Suche nach Flügen und Hotels bis hin zur Automatisierung der Spesenabrechnung und das mit Support rund um die Uhr bietet Navan ein intuitives Erlebnis, das Reisende schätzen und auf das sich Finanzteams verlassen können. Hier sehen Sie, wie Kunden von Navan profitieren und Sie finden weitere Informationen: navan.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen beschreiben, könnten als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich häufig an Begriffen wie "voraussehen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "könnte", "planen", "prognostizieren", "wird" oder ähnlichen Begriffen erkennen. Derartige Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten künftigen Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und sonstigen Faktoren umfassen die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Navan auf Formular 10-Q beschrieben sind, der am 11. Juni 2026 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, in der jeweils gültigen Fassung, die sich aus den nachfolgenden Einreichungen von Navan bei der SEC ergeben kann. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, verpflichtet sich Navan nicht zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen und beabsichtigt dies auch nicht zu tun.

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