Leipzig - RB Leipzig hat Martin Demichelis als neuen Trainer und damit Nachfolger für den überraschend entlassenen Ole Werner verpflichtet.



Der 45-jährige Argentinier unterschrieb beim Bundesligisten einen Vertrag bis 30. Juni 2028, wie der Verein am Montag mitteilte. Zuletzt war er beim spanischen LaLiga-Club RCD Mallorca tätig.



"Mit Martin Demichelis gewinnen wir einen Cheftrainer, der als Spieler und Trainer Erfahrungen in Europa, Südamerika und Nordamerika gesammelt und dabei auf höchstem Niveau gearbeitet hat. Diese internationale Perspektive passt hervorragend zu RB Leipzig und zur globalen Ausrichtung", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Demichelis verbinde eine "klare Spielidee mit hoher Intensität und fachlicher Kompetenz".



"Mich haben die Gespräche mit den Verantwortlichen und die sportliche Vision überzeugt. RB Leipzig ist ein ambitionierter Club mit einer klaren Idee, herausragenden Talenten und dem Anspruch, sich auf höchstem Niveau kontinuierlich weiterzuentwickeln. Genau diese Herausforderung hat mich gereizt", ließ sich Demichelis zitieren.



Er komme mit "großem Respekt für die Arbeit, die hier geleistet wurde. Darauf möchte ich aufbauen und gemeinsam mit dem Team den eingeschlagenen Weg weitergehen. Ich möchte eine Mannschaft formen, die mutigen, intensiven und attraktiven Fußball spielt, Verantwortung übernimmt und die Menschen in Leipzig mit ihrer Leidenschaft begeistert", so der neue Cheftrainer.



Seine ersten Schritte im Trainerbereich unternahm Demichelis als Co-Trainer des FC Malaga sowie in verschiedenen Nachwuchsteams des FC Bayern. Zur Saison 2022/23 zog es ihn zurück in seine argentinische Heimat: Bei seinem Jugendverein River Plate übernahm er erstmals eine Profimannschaft als Cheftrainer - und führte den Club aus Buenos Aires in seiner Debütsaison zur argentinischen Meisterschaft und zwei Pokalsiegen.



Nach zwei erfolgreichen Jahren und 87 Pflichtspielen führte sein Weg weiter nach Mexiko. Beim fünfmaligen Meister CF Monterrey übernahm der ehemalige Verteidiger in der Saison 2024/25 das Cheftraineramt und erreichte in 43 Partien unter anderem das mexikanische Meisterschaftsfinale. Zuletzt war er beim RCD Mallorca tätig.





© 2026 dts Nachrichtenagentur