EQS-News: Amprion GmbH
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Dortmund, Montag, 22. Juni 2026
Dr. Markus Krebber, CEO der RWE AG: "Wir erweitern das RWE-Portfolio um Netzinfrastrukturgeschäft. Durch die Aufstockung unserer Beteiligung an Amprion und die Bereitstellung zusätzlicher Mittel zum Ausbau des Übertragungsnetzes in Deutschland ergeben sich für uns weitere attraktive Wachstumsmöglichkeiten."
Amprion bleibt unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber
Die Aufstellung von Amprion als Independent Transmission Operator (ITO) bleibt von der Transaktion unberührt. Ein ITO ist ein Übertragungsnetzbetreiber, der rechtlich, organisatorisch und in seiner Entscheidungsfindung so organisiert und reguliert ist, dass ein diskriminierungsfreier Netzbetrieb wie bei einem vollständig unabhängigen Unternehmen gewährleistet ist. Dieses Regelwerk ist gesetzlich vorgegeben.
Das Engagement von RWE unterstützt das umfangreiche Investitionsprogramm von einem der führenden europäischen Übertragungsnetzbetreiber. Amprion plant, bis 2030 rund 42 Milliarden Euro in den Ausbau seines Netzes auf dem Weg zur Klimaneutralität zu investieren.
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Leiter Investor Relations
T +49 231 5849-12297
ir@amprion.net
Kontakt für Medien:
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Leiterin Externe Kommunikation
M +49 152 24510928
joana.niggemann@amprion.net
Amprion verbindet
Amprion ist ein führender Übertragungsnetzbetreiber in Europa. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz reicht von der Nordsee bis zu den Alpen und erstreckt sich über sieben Bundesländer. Es ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und transportiert Strom für 29 Millionen Menschen. Durch seine Lage in der Mitte Europas ist es Drehscheibe des europäischen Stromhandels. Zum 31.12.2025 beschäftigte Amprion 3.400 Mitarbeitende. Sie tragen dazu bei, unsere Kernaufgaben zu erfüllen: Wir machen unser Netz fit für eine klimaneutrale Zukunft und sichern an entscheidender Stelle die Stabilität des deutschen und europäischen Stromnetzes.
22.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Amprion GmbH
|Rober-Schumann-Straße 7
|44263 Dortmund
|Deutschland
|E-Mail:
|capitalmarkets@amprion.net
|Internet:
|www.amprion.net
|ISIN:
|DE000A3JNXXX
|Börsen:
|Börse Luxemburg (Euro MTF)
|EQS News ID:
|2351268
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