Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den ersten Handelstag der Woche im Plus abgeschlossen. Nachdem es bis zum Mittag zunächst stetig abwärts ging und auch fast die Marke von 13'700 Punkten unterschritten wurde, konnte der Schweizer Leitindex sich am Nachmittag wieder fangen. Dabei stützten vor allem der wieder etwas tiefere Ölpreis und die Hoffnungen auf eine Einigung im Iran-Konflikt. Denn die Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab