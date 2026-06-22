Die All-in-One-Lösung umfasst die Suche nach Veranstaltungsorten, die Reisebuchung, das Veranstaltungsmanagement und die Ausgabenanalyse

Navan (NASDAQ: NAVN), die globale KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, hat heute Navan Events eingeführt. Die einheitliche Plattform optimiert die Suche nach Veranstaltungsorten, die Reiseplanung für Teilnehmer sowie die Finanzberichterstattung für Unternehmensmeetings und -veranstaltungen.

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All-in-one solution integrates venue sourcing, travel booking, event management and spending analytics

Bislang waren manuelle Prozesse und uneinheitliche Tools die Grundlage des Veranstaltungsmanagements, was zu administrativen Reibungsverlusten und Herausforderungen hinsichtlich der Compliance führte. Das Ziel von Navan Events ist nichts weniger als die Lösung dieser Probleme durch die Zentralisierung des gesamten Veranstaltungslebenszyklus in einer nahtlosen Lösung.

"Navan erleichtert unseren Nutzern das Leben, damit sie sich voll und ganz darauf konzentrieren können, vor Ort zu sein, anstatt sich um die Anreise zu kümmern", so Galen Grady, SVP und GM von Navan Events. "Nichts kann reale, persönliche Begegnungen ersetzen, aber die Planung und Koordination von Veranstaltungen ist oft mit einem enormen Zeitaufwand verbunden. Unsere Kunden wünschen sich eine ebenso nahtlose Erfahrung bei der Verwaltung von Meetings wie bei all ihren anderen Anliegen. Hier setzt Navan Events an, das all diese verstreuten Elemente an einem Ort zusammenführt, ganz gleich, ob Sie einen Teamausflug für 10 Personen oder eine große Kundenkonferenz planen."

Die Plattform überzeugt mit umfassenden Funktionen:

End-to-End-Management: Integriert die Suche nach Veranstaltungsorten, Angebotsanfragen für Hotels, die Registrierung von Teilnehmern und das Reisemanagement in einer einheitlichen Lösung. Administratoren können Genehmigungsabläufe für Budgetprognosen und die Reiseausgaben einzelner Teilnehmer nachverfolgen.

Integriert die Suche nach Veranstaltungsorten, Angebotsanfragen für Hotels, die Registrierung von Teilnehmern und das Reisemanagement in einer einheitlichen Lösung. Administratoren können Genehmigungsabläufe für Budgetprognosen und die Reiseausgaben einzelner Teilnehmer nachverfolgen. KI-gestützte Planung: Beinhaltet einen intelligenten Veranstaltungsassistenten, der Planer während der Beschaffungs- und Verhandlungsphase unterstützt.

Beinhaltet einen intelligenten Veranstaltungsassistenten, der Planer während der Beschaffungs- und Verhandlungsphase unterstützt. Premium-Service und -Support: Bietet direkten Zugang zum Expertenteam für Firmenmeetings und -veranstaltungen von Navan, das Sie bei der Veranstaltungssuche, bei Vertragsverhandlungen oder beim Full-Service-Management vor Ort unterstützt.

Navan Events ist der nächste Schritt in der Entwicklung der fortschrittlichen Funktionen von Navan für die Suche nach Veranstaltungsorten und die Veranstaltungsplanung, die bereits Anfang dieses Jahres angekündigt wurden.

Navan Events ist ab dieser Woche in den USA, im Vereinigten Königreich und auf den europäischen Märkten verfügbar. Die Einführung in weiteren Märkten ist in Kürze geplant. Außerdem wird Navan Events vom 24. bis 25. Juni auf der The Business Travel Show 2026 im Excel London vertreten sein.

Über Navan

Navan (NASDAQ: NAVN) ist die globale, KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, die das Reisen für jeden Reisenden einfacher gestaltet. Von der Suche nach Flügen und Hotels bis hin zur Automatisierung der Spesenabrechnung, unterstützt durch einen 24/7-Support, bietet Navan ein intuitives Erlebnis, das Reisende begeistert und auf das sich Finanzteams verlassen können. Finden Sie heraus, von welchen Vorteilen Navan-Kunden profitieren, und erfahren Sie mehr unter navan.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen beschreiben, könnten als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich häufig an Begriffen wie "voraussehen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "könnte", "planen", "prognostizieren", "wird" oder ähnlichen Begriffen erkennen. Derartige Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten künftigen Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und sonstigen Faktoren umfassen die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Navan auf Formular 10-Q beschrieben sind, der am 11. Juni 2026 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, in der jeweils gültigen Fassung, die sich aus den nachfolgenden Einreichungen von Navan bei der SEC ergeben kann. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, verpflichtet sich Navan nicht zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen und beabsichtigt dies auch nicht zu tun.

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