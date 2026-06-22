New York - Der Musikproduzent Clive Davis ist tot. Er starb am Montag im Alter von 94 Jahren, wie seine Familie mitteilte.
Davis war bekannt für seine Fähigkeit, musikalische Talente zu entdecken und zu fördern. Zu den Künstlern, deren Karrieren er maßgeblich beeinflusste, gehörten Whitney Houston, Neil Diamond, Bruce Springsteen, Aretha Franklin und Kelly Clarkson.
Während seiner langen Karriere gewann Davis vier Grammy Awards. Im Jahr 2000 erhielt er zwei Auszeichnungen für das beste Rockalbum und das Album des Jahres für Santanas "Supernatural". 2006 wurde er für das beste Pop-Vokalalbum mit Clarksons "Breakaway" ausgezeichnet, und 2009 erhielt er den Grammy für das beste R&B-Album für Jennifer Hudsons selbstbetiteltes Werk.
Davis hinterließ einen bleibenden Eindruck in der US-Popkultur. Seine Pre-Grammy-Party galt als eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres für die Musikbranche. Zu den Gästen seiner letzten Feier am 31. Januar im Beverly Hilton zählten unter anderem Jelly Roll, Art Garfunkel, Joni Mitchell und Barack Obama.
Davis war bekannt für seine Fähigkeit, musikalische Talente zu entdecken und zu fördern. Zu den Künstlern, deren Karrieren er maßgeblich beeinflusste, gehörten Whitney Houston, Neil Diamond, Bruce Springsteen, Aretha Franklin und Kelly Clarkson.
Während seiner langen Karriere gewann Davis vier Grammy Awards. Im Jahr 2000 erhielt er zwei Auszeichnungen für das beste Rockalbum und das Album des Jahres für Santanas "Supernatural". 2006 wurde er für das beste Pop-Vokalalbum mit Clarksons "Breakaway" ausgezeichnet, und 2009 erhielt er den Grammy für das beste R&B-Album für Jennifer Hudsons selbstbetiteltes Werk.
Davis hinterließ einen bleibenden Eindruck in der US-Popkultur. Seine Pre-Grammy-Party galt als eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres für die Musikbranche. Zu den Gästen seiner letzten Feier am 31. Januar im Beverly Hilton zählten unter anderem Jelly Roll, Art Garfunkel, Joni Mitchell und Barack Obama.
© 2026 dts Nachrichtenagentur