Berlin - In der Debatte um Steuerentlastungen fordert Juso-Chef Philipp Türmer eine massive Entlastung der Arbeitnehmer.
"Wenn es nach mir persönlich geht, sollten die unteren 50 Prozent Einkommensbezieher gar keine Steuern zahlen", sagte Türmer am Montag dem Sender der ntv.
Zur Finanzierung eines solchen hypothetischen Modells sollten hohe Vermögen und Erbschaften stärker besteuert werden, so der SPD-Politiker. Das Geld, das den Menschen zusätzlich zur Verfügung stehe, solle ausgegeben werden und so die Wirtschaft stärken.
"Wenn es nach mir persönlich geht, sollten die unteren 50 Prozent Einkommensbezieher gar keine Steuern zahlen", sagte Türmer am Montag dem Sender der ntv.
Zur Finanzierung eines solchen hypothetischen Modells sollten hohe Vermögen und Erbschaften stärker besteuert werden, so der SPD-Politiker. Das Geld, das den Menschen zusätzlich zur Verfügung stehe, solle ausgegeben werden und so die Wirtschaft stärken.
© 2026 dts Nachrichtenagentur