© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die Aktie der Deutschen Telekom ist zum Wochenauftakt auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen. Aus charttechnischer Perspektive bedeutet das ein Verkaufssignal. Darauf hätten Anlegerinnen und Anleger verzichten können Für die so stark in das Börsenjahr gestartete Aktie der Deutschen Telekom verläuft 2026 immer enttäuschender. Nach einem 52-Wochen-Hoch Ende Februar setzte eine bis heute anhaltende Korrektur ein, welche Anlegerinnen und Anleger viel Geld gekostet hat. Die Abgaben gegenüber dem Jahreswechsel belaufen sich inzwischen auf rund 6 Prozent. Verglichen mit dem Stand vor einem Jahr steht sogar ein Minus von fast 15 Prozent zu Buche. Die in den vergangenen Wochen stark gestiegenen Zins- …
Enthaltene Werte: DE0005557508Den vollständigen Artikel lesen
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