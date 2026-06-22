Die KI-Rallye steht vor dem nächsten Stimmungstest. Während Anleger bei Alphabet am Montag erst einmal Luft ablassen, geht es für die Micron-Aktie erneut kräftig nach oben. Doch ebenso wie der KI-Chip-Designer Cerebras Systems muss auch der US-Speicherchipriese in den kommenden Tagen seine Quartalszahlen vorlegen. Die Erwartungen im Vorfeld sind entsprechend hoch.• Während Alphabet fällt, zieht Micron stark an.• Micron und Cerebras legen bald Quartalszahlen vor.• Der Megatrend Folger bleibt für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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