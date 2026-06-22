© Foto: Samuel Boivin - NurPhotoDer IPO-Hype ist vorerst verpufft, die SpaceX-Aktie auf Talfahrt. Gleichzeitig schließt Musk den nächsten Milliarden-Deal im KI-Geschäft. Der Rausch nach dem Börsengang ist verflogen. SpaceX-Aktien haben am Montag rund 14 Prozent verloren, nachdem sie in den ersten beiden Handelstagen nach dem Rekord-IPO am 12. Juni noch durch die Decke gegangen waren. Am vergangenen Dienstag hatten die Papiere ein Rekordhoch bei 225 US-Dollar erreicht und waren bis auf 2,94 Billionen US-Dollar Börsenwert geschossen. Zwischenzeitlich war die Bewertung von Elon Musks Raumfahrt- und KI-Konzern über jene von Amazon und Microsoft geschossen. Der Ausgabepreis hatte bei 135 US-Dollar gelegen. Seit dem IPO zeigte …
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