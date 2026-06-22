Zum Wochenauftakt hat die Wall Street uneinheitliche Kursentwicklungen verzeichnet. Während der Dow Jones leicht zulegte, mussten der Nasdaq 100 und der S&P 500 Verluste hinnehmen. Im Fokus standen dabei abermals die Papiere des Börsenneulings SpaceX sowie des US-Speicherchipherstellers Micron Technology.• Micron Technology und Intel stemmen sich gegen die Schwäche im Techsektor. • Micron legt am Mittwoch nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vor. • SpaceX weitet die Kursverluste aus.Das Marktgeschehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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