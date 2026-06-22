New York - Die US-Börsen haben sich am Montag uneinheitlich entwickelt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.712 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.470 Punkten 0,4 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 30.345 Punkten 0,2 Prozent im Minus.



Nach dem langen Wochenende in den USA zeigten sich die Anleger zunehmend kritischer bei den Technologiewerten. Hintergrund sind die hohen Ausgaben vieler Konzerne im KI-Rennen.



Auf der anderen Seite sorgten positive Meldungen von US-Iran-Verhandlungen für Optimismus an der Wall Street. Das machte sich auch bei den Energiepreisen bemerkbar.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 78,26 US-Dollar, das waren 231 Cent oder 2,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1425 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8753 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.193 US-Dollar gezahlt (+0,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 118,00 Euro pro Gramm.





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