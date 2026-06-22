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Supermicro liefert den NVIDIA Vera Rubin NVL4 End-to-End-DCBBS-Blueprint mit nativer FP64-Leistung für konvergierte HPC- und KI-Infrastrukturen



22.06.2026 / 22:30 CET/CEST

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Die Komplettlösung umfasst bis zu 1.152 NVIDIA Rubin-GPUs und 576 NVIDIA Vera-CPUs in flüssigkeitsgekühlten Racks - die skalierbare 3,2-MW-Einheit bietet Leistung der nächsten Generation für KI-Workloads und FP64-Simulationen und lässt sich auf Forschungscluster beliebiger Größe skalieren.

DLC-2 Direct Liquid Cooling unterstützt 362 kW pro Rack mit 3 In-Row-CDUs pro skalierbarer Einheit sowie Kühlplatten, Verteiler und dem Kühlmittel SMC PG25-A mit extrem hoher elektrischer Impedanz.

Die End-to-End-Lösung beschleunigt den Aufbau von KI- und HPC-Infrastrukturen für die wissenschaftliche Forschung - angefangen bei der Projektplanung und Standortbegutachtung über die Fertigung und Prüfung bis hin zur Inbetriebnahme vor Ort. SAN JOSE, Kalifornien, und HAMBURG, Deutschland, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen in den Bereichen KI, Unternehmensanwendungen, Speicher und 5G/Edge, stellt den "Data Center Building Block Solutions (DCBBS)"-Blueprint für HPC auf Basis der NVIDIA Vera Rubin NVL4-Plattform vor, der auf der ISC 2026 angekündigt wurde. In Anlehnung an die von Supermicro auf der Computex vorgestellten DCBBS-Blueprints für NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX Rubin NVL8 wendet der Blueprint für HPC und KI dieselbe End-to-End-Methodik auf den wissenschaftlichen Rechenbereich an. Der Blueprint basiert auf den DCBBS-Lösungen von Supermicro, die die erforderliche Rechenleistung, Netzwerkinfrastruktur, fortschrittliche Flüssigkeitskühlung, Stromverteilung und Standortinfrastruktur bereitstellen. Die Umsetzung erfolgt durch ein Team von Supermicro-DCBBS-Experten, um die Inbetriebnahme für Forschungseinrichtungen und Supercomputing-Zentren zu beschleunigen. "Wissenschaftliche Entdeckungen wurden schon immer von den Werkzeugen vorangetrieben, die den Forschern zur Verfügung stehen, und KI ist mittlerweile zu einem wesentlichen Bestandteil des Forschungsprozesses geworden", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Die Institutionen, die den Ausbau der Infrastruktur vorantreiben, werden die nächste Generation bahnbrechender Innovationen anführen. Mit unseren DCBBS-Blueprints für NVIDIA Vera Rubin NVL4 können Forschungseinrichtungen HPC- und KI-Infrastrukturen in beliebiger Größenordnung sicher bereitstellen, da sie wissen, dass diese auf der bewährten Erfahrung von Supermicro beim Aufbau einiger der weltweit größten flüssigkeitsgekühlten Cluster basieren." Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu DCBBS zu erhalten. Forscher setzen zunehmend auf einen konvergenten Ansatz in der Datenverarbeitung, bei dem traditionelle FP64-Doppelpräzisionssimulationen mit beschleunigten Rechenverfahren und KI-Methoden kombiniert werden, was die Zeit bis zur Entdeckung in den Bereichen Klimaforschung, Arzneimittelforschung, Materialwissenschaften und Energieforschung revolutioniert. Die NVIDIA Vera Rubin NVL4-Plattform wurde speziell für diese Konvergenz entwickelt, und der DCBBS-Blueprint für HPC definiert die Schritte für eine erfolgreiche Bereitstellung. Dahinter steht die bewährte Erfolgsbilanz von Supermicro beim Aufbau der weltweit größten flüssigkeitsgekühlten Supercomputing-Cluster mit über 100.000 GPUs. Der Blueprint behandelt den gesamten Prozess von Anfang bis Ende, mit dem Supermicro groß angelegte Projekte mit Flüssigkeitskühlung in Rekordzeit umgesetzt hat. Bei den von den Supermicro-Experten vor Ort durchgeführten Standortbegutachtungen werden der Zugang zur Laderampe, die Abmessungen und Freiräume der Rechenzentrumshallen, die Bodenbelastbarkeit sowie die vorhandene Stromversorgungs- und Kühlinfrastruktur geprüft, um einen auf das jeweilige Projekt zugeschnittenen Entwurfsvorschlag zu erstellen. Die Integration der Lösungen beginnt bereits lange vor der Auslieferung: In den weltweiten Produktionsstätten von Supermicro werden die Einbau- und Stapelarbeiten, die Verkabelung sowie Tests auf Systemebene (L10) und Cluster-Ebene (L11) durchgeführt. Die "White-Glove"-Lieferung und die Integration vor Ort umfassen die Aufstellung der Racks, den Anschluss an Strom- und Kühlungssysteme, die Netzwerkverkabelung, die Inbetriebnahme sowie die Validierung der Lösung vor Ort. Zu den Optionen für den laufenden Support gehören Reaktionszeiten vor Ort von nur 4 Stunden, um die für geschäftskritische Anwendungen erforderliche Verfügbarkeit zu gewährleisten. Eine skalierbare KI- und HPC-Lösung zur Modernisierung der Recheninfrastruktur für die wissenschaftliche Forschung Der Supermicro DCBBS-Blueprint für HPC und KI auf Basis der skalierbaren NVIDIA Vera Rubin NVL4-Einheit umfasst folgende Komponenten, die sich skalieren lassen, um Cluster beliebiger Größe von 3,2 MW bis 1 GW bereitzustellen: 8 flüssigkeitsgekühlte Rechenracks in maßgeschneiderten 52U- und 750 mm breiten Gehäusen, die jeweils 36 NVIDIA Vera Rubin NVL4-Knoten innerhalb einer Leistungsaufnahme von 362 kW beherbergen, was insgesamt 288 Knoten, bis zu 1.152 NVIDIA Rubin-GPUs und 576 NVIDIA Vera-CPUs pro skalierbarer Einheit entspricht

Fortschrittlicher Technologie-Stack für direkte Flüssigkeitskühlung (DLC-2), einschließlich 3 In-Row-Kühlverteilereinheiten (mit jeweils bis zu 1,8 MW) pro skalierbarer Einheit in einer 2+1-Redundanzkonfiguration, direkt auf den Chip gerichteter Kupfer-Kühlplatten sowie vertikal montierte Kühlverteiler mit dem Supermicro SMC PG25-A-Kühlmittel, das für außergewöhnliche chemische und thermische Stabilität entwickelt wurde

NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand-Compute-Fabric über dedizierte Netzwerk-Switch-Racks hinweg, mit Optionen zur vollständigen Flüssigkeitskühlung, die eine skalierbare Verbindung mit hoher Bandbreite für verteilte wissenschaftliche und KI-Workloads bietet

Stromversorgung und Verwaltung von Rack-Systemen: 8 Stromversorgungsmodule mit je 72 kW pro Rechenrack, die die Stromversorgung über Sammelschienen für die Rack-Gesamtleistung von 362 kW gewährleisten, mit jeweils zwei ToR-Management-Switches pro Rack für die Out-of-Band-Steuerung Konfigurationen für HPC und KI auf Basis der NVIDIA GB200 NVL4-Plattform sind ebenfalls für den sofortigen Einsatz verfügbar. Supermicro DCBBS bietet eine umfassende, modulare KI-Infrastruktur, die aus validierten Komponenten und Subsystemen besteht und eine flexible Bereitstellung ermöglicht - von einzelnen Servern und Netzwerkkomponenten bis hin zu Lösungen auf Rack- und Rechenzentrumsebene, einschließlich Software und Dienstleistungen. Supermicro ist mit seinem umfassenden Portfolio an KI-Infrastrukturlösungen weiterhin branchenführend und ermöglicht es Unternehmen weltweit, skalierbare, effiziente und umweltfreundliche KI-Rechenzentren zu betreiben. Supermicro wird seine HPC- und KI-Infrastrukturlösungen auf der ISC 2026 in Halle H, Stand B10, präsentieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.supermicro.com . Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Betriebsstrukturen für Skalierbarkeit und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung). Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc. Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2997969/Super_Micro_Computer_Inc__Introduces_DCBBS.jpg

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