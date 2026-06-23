Berlin - Die SPD-Spitze will den gesetzlichen Urlaubsanspruch erhöhen. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen. Demnach soll der Anspruch um einen Tag auf mindestens 21 Tage steigen.
Die SPD-Spitze sei mit ihrem Vorschlag im Austausch mit dem Bundeskanzleramt, hieß es. Es handele sich dabei um eine von mehreren Forderungen der SPD-Seite im Rahmen eines großen Reformpakets. Von der Erhöhung des Urlaubsanspruchs könnten Millionen Arbeitnehmer in Deutschland profitieren, schreibt die "Bild" weiter.
Die Hans-Böckler-Stiftung geht demnach davon aus, dass rund zehn bis 15 Prozent der Beschäftigten in Deutschland nur den gesetzlichen Urlaubsanspruch von 20 Tagen erhalten. Das Bundesarbeitsministerium wollte sich auf Anfrage der Zeitung nicht zu dem Vorschlag äußern.
Die SPD-Spitze sei mit ihrem Vorschlag im Austausch mit dem Bundeskanzleramt, hieß es. Es handele sich dabei um eine von mehreren Forderungen der SPD-Seite im Rahmen eines großen Reformpakets. Von der Erhöhung des Urlaubsanspruchs könnten Millionen Arbeitnehmer in Deutschland profitieren, schreibt die "Bild" weiter.
Die Hans-Böckler-Stiftung geht demnach davon aus, dass rund zehn bis 15 Prozent der Beschäftigten in Deutschland nur den gesetzlichen Urlaubsanspruch von 20 Tagen erhalten. Das Bundesarbeitsministerium wollte sich auf Anfrage der Zeitung nicht zu dem Vorschlag äußern.
© 2026 dts Nachrichtenagentur