Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wirft der Linkspartei eine zunehmende Radikalisierung vor. Anlass ist eine umstrittene Äußerung des neuen Linken-Chefs Luigi Pantisano.
"Die Äußerungen von Herrn Pantisano stehen symptomatisch für eine Linkspartei, die sich seit Jahren zunehmend radikalisiert und sich immer weiter von einem demokratischen Diskurs entfernt", sagte Wegner der "Rheinischen Post" (Dienstag). Wer die CDU mit der AfD gleichsetze, verlasse den "Boden einer ernsthaften politischen Auseinandersetzung". Es sei "Ausdruck des Zustands dieser Partei", die auch in ihren Reihen "Antisemiten und Polizeihasser" dulde.
SPD und Grüne forderte Wegner auf, sich von der Linken zu distanzieren. Sie müssten sich fragen lassen, wo "ihre eigene Brandmauer gegen politischen Extremismus" stehe, sagte er.
Pantisano hatte in der "Bild" die CDU scharf angegriffen und gesagt: "Letztlich gibt es auch gerade gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder den Faschisten selbst."
"Die Äußerungen von Herrn Pantisano stehen symptomatisch für eine Linkspartei, die sich seit Jahren zunehmend radikalisiert und sich immer weiter von einem demokratischen Diskurs entfernt", sagte Wegner der "Rheinischen Post" (Dienstag). Wer die CDU mit der AfD gleichsetze, verlasse den "Boden einer ernsthaften politischen Auseinandersetzung". Es sei "Ausdruck des Zustands dieser Partei", die auch in ihren Reihen "Antisemiten und Polizeihasser" dulde.
SPD und Grüne forderte Wegner auf, sich von der Linken zu distanzieren. Sie müssten sich fragen lassen, wo "ihre eigene Brandmauer gegen politischen Extremismus" stehe, sagte er.
Pantisano hatte in der "Bild" die CDU scharf angegriffen und gesagt: "Letztlich gibt es auch gerade gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder den Faschisten selbst."
© 2026 dts Nachrichtenagentur