Santa Clara - Bei der Fußball-WM hat Jordanien am zweiten Spieltag der Gruppe J 1:2 gegen Algerien verloren und ist damit aus dem Turnier ausgeschieden.



Nach einem frühen Rückstand durch Nizar Al-Rashdan in der 36. Minute, der nach einem misslungenen Seitenwechsel von Zerrouki und einer ungewollten Vorlage von Al-Taamari traf, gelang Algerien in der zweiten Halbzeit die Wende. Die Wüstenfüchse zeigten sich nach der Pause entschlossen und drängten auf den Ausgleich. In der 69. Minute war es dann soweit: Riyad Mahrez brachte einen Eckball in den Strafraum, den Nadhir Benbouali per Kopf zum 1:1 verwandelte.



In den Schlussminuten erhöhte Algerien den Druck weiter und in der 82. Minute drehte schließlich Amine Gouiri das Spiel zugunsten der Algerier. Nach einer weiteren Ecke verlängerte Bensebaini den Ball auf Gouiri, der aus kurzer Distanz zum 2:1-Endstand traf.



Jordanien steht nach der Niederlage als Gruppenletzter fest. Argentinien führt die Gruppe als sicherer Gruppensieger mit sechs Punkten an, dahinter folgen Österreich und Algerien mit jeweils drei Punkten, während Jordanien noch keinen Punkt hat. Am letzten Spieltag trifft Jordanien am Sonntag um 4 Uhr (deutscher Zeit) auf Argentinien, Algerien spielt zeitgleich gegen Österreich.





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