© Foto: Robin Utrecht - picture alliance / ROBIN UTRECHTASML profitiert vom KI-Boom und einer angespannten Speichermarkt-Lage. Die Bank of America sieht weiteres Potenzial und hebt ihr Kursziel deutlich an.Der niederländische Chipausrüster ASML könnte seinen starken Lauf an der Börse fortsetzen. Die Bank of America bekräftigte ihre Kaufempfehlung für die Aktie und erhöhte das Kursziel auf 2.345 US-Dollar. Mit ihrer Prognose positioniert sich die Bank klar oberhalb des durchschnittlichen Analystenziels an der Wall Street von 1.756,56 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Schlüsseltechnologie für die nächste KI-Welle ASML zählt zu den wichtigsten Ausrüstern der Halbleiterindustrie. Das Unternehmen liefert Lithografie-Systeme, die für die …
Enthaltene Werte: NL0010273215Den vollständigen Artikel lesen
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