London - Gleich an seinem ersten Arbeitstag im Parlament stellte Grossbritanniens potenzieller neuer Premierminister seine Volksnähe unter Beweis. Andy Burnham fuhr mit dem Zug von Manchester nach London, begleitet von etlichen Medienschaffenden und Schaulustigen. Nach der Vereidigung in Westminster machte der 56-Jährige ein Selfie von sich mit der Regierungsfraktion - war das schon Teil des so ersehnten Stimmungsumschwungs bei Labour? Daran, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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