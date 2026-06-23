Wiesbaden - Im Schuljahr 2024/2025 haben 2,2 Prozent aller Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland eine Klassenstufe wiederholt. Insgesamt waren es 148.100 Schüler, die entweder zuvor nicht versetzt worden waren oder freiwillig wiederholten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte. Die Quote derer, die eine Klassenstufe wiederholten, blieb somit konstant: Im vorherigen Schuljahr 2023/2024 waren es ebenfalls 2,2 Prozent aller Schüler.



Mehr als die Hälfte (56,4 Prozent) der Wiederholer im Schuljahr 2024/2025 war männlich, 43,6 Prozent waren weiblich. Entsprechend fällt auch die Quote unterschiedlich hoch aus: Zuletzt wiederholten 2,5 Prozent der Schüler eine Klassenstufe und 1,9 Prozent der Schülerinnen. Der Unterschied war etwas größer als im vorherigen Schuljahr 2023/2024, in dem 2,4 Prozent der Schüler und 2,0 Prozent der Schülerinnen eine Klassenstufe wiederholt hatten.



Zwischen den einzelnen Bundesländern gibt es teils deutliche Unterschiede bei Wiederholern. Am höchsten war deren Anteil in Bayern, wo 3,4 Prozent der Schüler im Schuljahr 2024/25 eine Klassenstufe wiederholten. Eine hohe Quote im Ländervergleich hatte auch Sachsen-Anhalt mit 3,2 Prozent. Es folgten Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Thüringen mit einem Wiederholeranteil von jeweils 2,9 Prozent. In Berlin war der Anteil der Wiederholer dagegen mit 0,8 Prozent am niedrigsten. Relativ niedrige Quoten wiesen auch Schleswig-Holstein und Hamburg mit jeweils 1,3 Prozent auf. Ein Grund für die unterschiedlichen Quoten in den Bundesländern sind auch unterschiedliche Versetzungsregelungen.





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