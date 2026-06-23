Wiesbaden - In den nächsten 15 Jahren werden etwa 13,3 Millionen Erwerbspersonen in Deutschland das gesetzliche Rentenalter von 67 Jahren überschreiten. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag auf Basis von Erstergebnissen des Mikrozensus 2025 mit. Diese Zahl entspricht 30 Prozent aller Erwerbspersonen, die im vergangenen Jahr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung standen.
Die Generation der Babyboomer, die zahlenmäßig stärksten Jahrgänge, wird in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Jüngere Altersgruppen können diese nicht vollständig ersetzen. Im Jahr 2025 stellten die 60- bis 64-Jährigen noch 4,5 Millionen Erwerbspersonen, was einer Erwerbsquote von 69,5 Prozent entsprach. Von den 55- bis 59-Jährigen waren 85,3 Prozent noch am Arbeitsmarkt aktiv, was 5,5 Millionen Erwerbspersonen entsprach. Diese beiden Altersgruppen umfassten zusammen 10 Millionen Erwerbspersonen.
Um dem künftigen Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken, wird diskutiert, die Erwerbsbeteiligung älterer Menschen zu erhöhen. Der Anteil der Erwerbspersonen ab 55 Jahren stieg zuletzt von 20,7 Prozent im Jahr 2015 auf 27 Prozent im Jahr 2025. Auch der Anteil der ab 65-Jährigen an allen Erwerbspersonen erhöhte sich von 2,5 Prozent im Jahr 2015 auf 4,3 Prozent im Jahr 2025.
Die Generation der Babyboomer, die zahlenmäßig stärksten Jahrgänge, wird in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Jüngere Altersgruppen können diese nicht vollständig ersetzen. Im Jahr 2025 stellten die 60- bis 64-Jährigen noch 4,5 Millionen Erwerbspersonen, was einer Erwerbsquote von 69,5 Prozent entsprach. Von den 55- bis 59-Jährigen waren 85,3 Prozent noch am Arbeitsmarkt aktiv, was 5,5 Millionen Erwerbspersonen entsprach. Diese beiden Altersgruppen umfassten zusammen 10 Millionen Erwerbspersonen.
Um dem künftigen Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken, wird diskutiert, die Erwerbsbeteiligung älterer Menschen zu erhöhen. Der Anteil der Erwerbspersonen ab 55 Jahren stieg zuletzt von 20,7 Prozent im Jahr 2015 auf 27 Prozent im Jahr 2025. Auch der Anteil der ab 65-Jährigen an allen Erwerbspersonen erhöhte sich von 2,5 Prozent im Jahr 2015 auf 4,3 Prozent im Jahr 2025.
© 2026 dts Nachrichtenagentur