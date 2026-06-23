© Foto: Richard Drew/AP/dpaEuropas Börsen steuern auf Verluste am Dienstag zu. Samsung und SK Hynix brechen im Kospi zweistellig ein. Öl- und Goldpreise fallen.Die europäischen Aktienmärkte stehen am Dienstagmorgen vor einem schwachen Handelsauftakt. Nach zwischenzeitlichen Gewinnen zum Wochenauftakt gerät der Aufwärtsdrang vorerst ins Stocken. Neben Gewinnmitnahmen an den asiatischen Handelsplätzen richten sich die Blicke der Anleger vor allem auf die laufenden diplomatischen Gespräche zwischen den USA und dem Iran sowie auf wichtige Tech-Konzerne. Europa und Deutschland: DAX fällt unter die 25.000er-Marke Der deutsche Leitindex setzt seinen volatilen Schlingerkurs fort. Nachdem der DAX am Montag im Tagesverlauf …
Enthaltene Werte: US7960502018,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020XXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE