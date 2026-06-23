KI, Rechenzentren und Halbleiter bleiben die Treiber an den Börsen. Intel profitiert von der steigenden Nachfrage nach Server-CPUs, Marvell Technologies von schnellen Datenverbindungen in modernen Rechenzentren. Wer auf den Chip-Boom setzen will, sollte den Sektor jetzt im Blick behalten.Die Börse hat im Frühjahr 2026 eindrucksvoll gezeigt, wie stark das Thema Künstliche Intelligenz die Märkte weiter antreibt. Der S&P 500 legte innerhalb von nur 9 Wochen um 19 Prozent zu - ein Rekord, der vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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