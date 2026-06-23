Zürich - Am Devisenmarkt haben sich die wichtigsten Währungspaare am Dienstagmorgen nur wenig bewegt. Marktteilnehmer hielten sich vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten zurück. In der Nacht hat sich das Dollar/Franken-Paar nur wenig bewegt und notierte zuletzt bei 0,8090 Franken. Am Vortag war der Greenback zeitweise noch leicht über die Marke von 0,81 Franken gestiegen. Auch der Euro zeigte sich gegenüber dem US-Dollar kaum verändert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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