Zürich - Auch wenn die Künstliche Intelligenz (KI) in aller Munde ist, ist ihre Einbindung in laufende Unternehmensprozesse schwieriger als gedacht. Das zeigt eine neue Studie. Die darin befragten 500 Unternehmens-Technologieverantwortlichen zeigten sich heute weniger überzeugt vom Nutzen von KI. Ihr Vertrauen in die Skalierung von KI sei von 82 Prozent im Jahr 2024 auf aktuell noch 48 Prozent gesunken, heisst es in einer am Dienstag veröffentlichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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