Die Nachfrist für die unattraktive Unicredit-Offerte läuft. Wird es ein höheres Angebot für Kleinaktionäre geben? Commerzbank-Chefin Orlopp soll einen "prozentual zweistelligen Aufschlag" auf den Commerzbank-Kurs zur Bedingung gemacht haben. Unicredit hat sich mit seiner Tauschofferte für die Commerzbank-Aktionäre insgesamt 39,3 Prozent der Commerzbank-Anteile gesichert - einschließlich der bereits bestehenden Beteiligung von 26,8 Prozent. Hinzu kommen über Derivate weitere 3,2 Prozent. Die Nachfrist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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