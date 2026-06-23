Die Übertragungsnetzbetreiber haben den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes grundsätzlich begrüßt, zugleich aber Nachbesserungen gefordert. In einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie am Montag sprachen sich Vertreter von Amprion und TransnetBW gegen die im Entwurf vorgesehenen Ausnahmen aus, die in Einzelfällen weiterhin eine Erdverkabelung von Höchstspannungsleitungen ermöglichen sollen. Nach Auffassung der Netzbetreiber könnten häufige Wechsel zwischen Freileitungen und Erdkabeln den Netzausbau erheblich erschweren. Guido ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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