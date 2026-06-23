Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag alles in allem nur mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Belastend wirken die negativen Vorgaben aus Asien sowie anhaltende Gewinnmitnahmen im Technologiesektor, während die defensiven Schwergewichte dem Markt Halt geben. Für etwas Entspannung sorgt zudem die geopolitische Lage. Die USA und Iran haben laut US-Vizepräsident JD Vance bei ihren Gesprächen in der Schweiz Fortschritte erzielt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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