Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag schwach in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.820 Punkten berechnet, 1,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Qiagen, Rheinmetall und Brenntag, am Ende Siemens Energy, Infineon und Volkswagen.



"Die Rally gerät ins Stocken", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Die Wall Street hat sich bereits gestern eher schwach entwickelt. In Asien hat sich diese Tendenz heute Nacht verstärkt." Unter Anlegern wachse die Angst, dass die Kurse zu schnell zu stark gestiegen sein könnten. "Bei den laufenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran preisen die Börsen bereits so etwas wie das bestmögliche Szenario. Und so fragen sich jetzt immer mehr, wo die Impulse für weiter steigende Kurse herkommen könnten."



Beim Dax bleibt die 25.000 die hart umkämpfte Marke. "Bullen und Bären ringen verzweifelt um diese psychologisch so wichtige Schwelle", so Altmann. "Solange dieser Kampf nicht entschieden ist, bleibt die zukünftige Richtung am deutschen Aktienmarkt unklar."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1433 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8747 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 76,75 US-Dollar; das waren 115 Cent oder 1,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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