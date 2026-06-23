Zürich - Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) mit erfolgreich durchgeführter Kapitalerhöhung und auf Kurs für ein starkes erstes Halbjahr 2026. Emissionsresultat aus KapitalerhöhungDie Kapitalerhöhung des Helvetica Swiss Living Fund konnte erfolgreich durchgeführt werden. Die Bezugsrechte wurden vollumfänglich ausgeübt. Durch die Emission fliessen dem Fonds Neugelder in Höhe des Maximalbetrags von CHF 41 Millionen zu. Nebst der Mitwirkung von bestehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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