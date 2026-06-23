Bern - Die Schweizer Volkswirtschaft hat im ersten Quartal 2026 einen tieferen Leistungsbilanz-Überschuss als im Vorquartal erzielt. Dies ist hauptsächlich auf den Warenhandel und hier vor allem auf den Goldhandel zurückzuführen. In den Monaten Januar bis März belief sich der Überschuss in der Leistungsbilanz auf 15,5 Milliarden Franken, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Dienstag mitteilte. Im ersten Quartal 2025 hatte der Überschuss noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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