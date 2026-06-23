Die Schaeffler-Aktie befindet sich derzeit in einer Orientierungsphase. Nach dem starken Kursanstieg bis Januar auf knapp 12 € folgte eine deutliche Korrektur. Auch die jüngste Erholung bis auf rund 11 € wurde inzwischen wieder abverkauft. Am Dienstag verliert sie aktuell leicht und steht bei 9 €. Anleger fragen sich nun, ob die Korrektur weitergeht oder ob sich bereits ein tragfähiger Boden für die nächste Aufwärtsbewegung gebildet hat. Kooperation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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