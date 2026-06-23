Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat am Dienstagmorgen in mehreren Bundesländern Durchsuchungen bei mutmaßlichen IS-Anhängern durchführen lassen. Grundlage seien Beschlüsse des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs, teilte die Karlsruher Behörde mit.
Konkret geht es um Räumlichkeiten von fünf Beschuldigten in Baden-Württemberg (Filderstadt), Brandenburg (Potsdam) und Hessen (Landkreis Limburg-Weilburg). Weitere Durchsuchungen fanden bei insgesamt elf nichttatverdächtigen Personen in Bayern (Hof), Berlin, Brandenburg (Potsdam und Ostprignitz-Ruppin), Hessen (Limburg-Weilburg, Wetteraukreis), Nordrhein-Westfalen (Dortmund) und Schleswig-Holstein (Kreis Stormarn) statt.
Gegen die Beschuldigten wird wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung ermittelt. Es bestehe der Verdacht, dass sie als Mitglieder der ausländischen terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) nach Deutschland eingereist seien, um sich in Deutschland und Europa mit weiteren IS-Anhängern zu vernetzen und Gelder für die Vereinigung zu beschaffen, so die Bundesanwaltschaft.
Festnahmen erfolgten zunächst nicht. Die Durchsuchungen dienten dazu, die bestehenden Verdachtsmomente aufzuklären. Für die Maßnahmen waren Beamte des Bundeskriminalamtes sowie der örtlichen Polizeikräfte der Länder Baden-Württemberg, Brandenburg und Hessen im Einsatz.
Konkret geht es um Räumlichkeiten von fünf Beschuldigten in Baden-Württemberg (Filderstadt), Brandenburg (Potsdam) und Hessen (Landkreis Limburg-Weilburg). Weitere Durchsuchungen fanden bei insgesamt elf nichttatverdächtigen Personen in Bayern (Hof), Berlin, Brandenburg (Potsdam und Ostprignitz-Ruppin), Hessen (Limburg-Weilburg, Wetteraukreis), Nordrhein-Westfalen (Dortmund) und Schleswig-Holstein (Kreis Stormarn) statt.
Gegen die Beschuldigten wird wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung ermittelt. Es bestehe der Verdacht, dass sie als Mitglieder der ausländischen terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) nach Deutschland eingereist seien, um sich in Deutschland und Europa mit weiteren IS-Anhängern zu vernetzen und Gelder für die Vereinigung zu beschaffen, so die Bundesanwaltschaft.
Festnahmen erfolgten zunächst nicht. Die Durchsuchungen dienten dazu, die bestehenden Verdachtsmomente aufzuklären. Für die Maßnahmen waren Beamte des Bundeskriminalamtes sowie der örtlichen Polizeikräfte der Länder Baden-Württemberg, Brandenburg und Hessen im Einsatz.
© 2026 dts Nachrichtenagentur