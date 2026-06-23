Der IAB-Markt für Photovoltaik boomt. Steuerberater empfehlen ihren Mandanten die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags nach Paragraf 7g Einkommensteuergesetz, Vertriebsplattformen überbieten sich mit Renditeversprechen, und auf LinkedIn wird die Photovoltaik-Anlage als Steuersparmodell gefeiert. Was dabei regelmäßig zu kurz kommt: die Frage, ob hinter dem Steuervorteil auch ein tragfähiges Investment steht. Ich beobachte seit Jahren, wie Investoren in eine Falle tappen, die ich die "IAB-Illusion" nenne. Sie bilden einen IAB, spüren die Erleichterung auf dem Steuerbescheid und glauben, das Schwierigste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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