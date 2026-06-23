© Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpaSamsung und SK Hynix verlieren binnen Stunden Milliarden an Börsenwert. Schuld sind nicht Hedgefonds, sondern Kleinanleger mit gehebelten ETFs. Zwei der wertvollsten Chipkonzerne der Welt haben am Dienstag jeweils mehr als ein Zehntel ihres Börsenwertes. Samsung Electronics und SK Hynix rissen den südkoreanischen KOSPI-Index so tief in die Tiefe, dass die Börse in Seoul den Handel am Nachmittag für zwanzig Minuten vollständig aussetzen musste. Beide Werte, die in den vergangenen Wochen zum Motor der koreanischen Börsenrallye geworden waren, brachen um mehr als 12 Prozent ein. Auslöser war ein breiter Ausverkauf in Technologiewerten, der den globalen Aktienmarkt erfasste. Die kalte Dusche …
Enthaltene Werte: US7960502018,US78392B1070Den vollständigen Artikel lesen
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