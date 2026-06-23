von pv magazine Global Dem "Global Solar Market Outlook 2026-2030" von Solarpower Europe zufolge verzeichnete der globale Photovoltaik-Markt 2025 einen Rekordzuwachs von 664 Gigawatt. Das entspricht einem Anstieg von 69 Gigawatt gegenüber 2024 und 212 Gigawatt gegenüber 2023, deutet jedoch gleichzeitig auf eine Verlangsamung des jährlichen Marktwachstums hin: von 85 Prozent im Jahr 2023 und 32 Prozent im Jahr 2024 auf 12 Prozent im vergangenen Jahr. Der asiatisch-pazifische Raum trug im vergangenen Jahr mit 487 Gigawatt (73 Prozent) zum weltweiten Photovoltaik-Zubau bei. Allein China installierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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