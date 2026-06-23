Zürich - Die Krankenversicherin Helsana hat in diesem Jahr ihre Position als Marktführerin bei der Grundversicherung behauptet. Die CSS ihrerseits verzeichnete das stärkste Wachstum bei der Zahl der Versicherten. Grösste Verliererin ist gemäss einer am Dienstag von Comparis veröffentlichten Analyse die Groupe Mutuel. Die CSS gewann demnach für das Jahr 2026 90'694 neue Kunden (+6 Prozent) hinzu, womit sich die Gesamtzahl auf 1,56 Millionen Versicherte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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