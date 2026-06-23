FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.06.2026 - 11.00 am
- CITIGROUP CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1280 (1615) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 1140 (1350) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1520 (1450) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES STANDARD CHARTERED TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2400 (1900) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 92 (62) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 234 (242) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 22 (20) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 16000 (15500) PENCE - 'OUTPERFORM'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News