Der PV-Montagesystemhersteller K2 Systems kommt mit zahlreichen Neuheiten zur Intersolar nach München. K2 Systems zeigt auf der Intersolar Europe 2026 ein erweitertes Portfolio von Photovoltaik-Montagesystemen. Das Spektrum reicht von neuen Aufdachlösungen über Fassadensysteme und PV-Carports bis zur Photovoltaik-Freiflächenanlage.Photovoltaik-Montagesystem für GründacherDas neue K2 GreenRoof 2.0 Photovoltaik-Montagesystem für Gründacher hat gegenüber der Vorgängerversion eine reduzierte Komponentenanzahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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