Die Aktie von Siemens Energy gerät am Dienstag spürbar unter Druck. Nach zwischenzeitlich moderaten Verlusten weitete das Papier seine Abschläge im Tagesverlauf deutlich aus. Damit steht der Energietechnikkonzern zwar vor einem schwächeren Handelstag, die starke Entwicklung der vergangenen Monate bleibt jedoch vorerst intakt.Verkäufe belasten den Kurs Die Siemens-Energy-Aktie gehörte zuletzt zu den stärksten Werten am deutschen Aktienmarkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de