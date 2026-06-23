Die SAP-Aktie bleibt unter Druck und ist zuletzt auf den tiefsten Stand seit mehreren Jahren gefallen. Während Analysten weiterhin deutliches Potenzial sehen, richtet sich der Blick der Anleger inzwischen vor allem auf die kommenden Quartalszahlen. Bis dahin dürfte es neue Impulse nur begrenzt geben.Kursrutsch setzt sich fort Nach einer zwischenzeitlichen Erholung im Juni hat die SAP-Aktie ihre Gewinne wieder abgegeben. Zuletzt markierte das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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